Krieg in Nahost: Bericht: Gaza ist eine Landschaft aus zertrümmertem Beton

1 US-Medien zufolge sind 70 Prozent der Häuser im Gazastreifen beschädigt oder zerstört. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

Seit nun fast drei Monaten tobt der Gaza-Krieg. Die enorme Intensität der israelischen Angriffe dauert an. Die Zerstörungen in dem abgeriegelten Küstenstreifen am Mittelmeer sind gewaltig.









Gaza - Fast drei Monate nach Beginn des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist der Küstenstreifen am Mittelmeer von gewaltigen Zerstörungen gezeichnet. Wie das "Wall Street Journal" am Samstag unter Berufung auf die US-Geheimdienstbehörde US Office of the Director of National Intelligence (ODNI) berichtete, hatte Israels Armee allein bis Mitte Dezember 29.000 Bomben auf das abgeriegelte Küstengebiet abgeworfen, das kaum größer ist als München. Nahezu 70 Prozent der 439.000 Häuser und Wohnungen im Gazastreifen seien beschädigt und zerstört, hieß es.