3 Außenministerin Annalena Baerbock im Gespräch mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri. Foto: Christoph Soeder/dpa

Es ist die sechste Reise der Außenministerin nach Israel seit dem blutigen Überfall der Hamas am 7. Oktober. Wieder geht es um humanitäre Hilfe, die Geiseln - und eine geplante Großoffensive.









Kairo - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich bei einem Besuch in Ägypten erneut gegen einen israelischen Bodeneinsatz in der Stadt Rafah im Gazastreifen ausgesprochen. "Eine Großoffensive auf Rafah darf es nicht geben", sagte sie am Flughafen in Kairo. "Menschen können sich nicht in Luft auflösen."