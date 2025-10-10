Nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sind 20 der insgesamt 48 verschleppten Geiseln am Leben. Diese und die Überreste der Toten sollen nun zurückkehren.
Im Gazastreifen sind nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu noch 20 der aus Israel verschleppten Geiseln am Leben. 28 Geiseln seien tot, erklärte Netanjahu am Freitag in einer Fernsehansprache. Er äußerte die Hoffnung, dass Israel ab Montagabend „einen Tag der nationalen Freude“ nach der Rückkehr aller lebenden und toten Geiseln aus dem Gazastreifen feiern könne.