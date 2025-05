Krieg in der Ukraine: Ziemlich gefährlich – Kreml reagiert auf Merz-Äußerung

2 Kanzler Merz setzt sich mit einer Äußerung zu den Waffenlieferungen in die Ukraine von seinem Vorgänger Scholz ab. Foto: Michael Kappeler/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Kanzler Scholz war stets zurückhaltend, was den Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Territorium angeht. Sein Nachfolger Merz schlägt nun einen anderen Ton an.







Berlin - Für die von Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffen gelten nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) keine Beschränkungen mehr, was die Reichweite und damit den Einsatz gegen russisches Territorium angeht. "Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind, weder von den Briten noch von den Franzosen, noch von uns, von den Amerikanern auch nicht", sagte Merz beim WDR-Europaforum in Berlin. Das hieße, die Ukraine könne sich jetzt "auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift. Das konnte sie bis vor einiger Zeit nicht".