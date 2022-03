2 Das Privathaus der Winterlinger Familie Bredefeld war bis in den letzten Winkel mit Paketen voller Lebensmittelspenden gefüllt. Insgesamt sind 770 Stück zusammengekommen Foto: Göttling

770 Pakete voller Lebensmittel sind in Winterlingen zusammengekommen, um den Menschen im ukrainischen Kriegsgebiet zu helfen.















Link kopiert

Winterlingen - Dank des Einsatzes der Winterlinger Familie Bredefeld und vieler Helfer sind in innerhalb einer Woche 770 Pakete mit Lebensmitteln für Menschen im ukrainischen Kriegsgebiet zusammengekommen. Jonas Bredefeld fuhr die Lieferung zur Sammelzentrale von "Licht im Osten" nach Korntal-Münchingen im Großraum Stuttgart. Dessen Vater Artur Bredefeld berichtet von einem regen Treiben dort: "Wir haben Anlieferungen von unzähligen weiteren Päckchen aus ganz Süddeutschland erlebt."

Ukrainische Flüchtlinge hätten selbst geholfen, Pakete für ihre Landsleute zu verpacken und für den Weitertransport vorzubereiten. Bereits in der vergangenen Woche wurde der erste Lastwagen mit Hilfsgütern beladen. An der ukrainischen Grenze wurde die Ladung direkt an ukrainische Mitarbeiter von "Licht im Osten" übergeben, die den Weitertransport der Hilfsgüter in die verschiedenen Städte koordinieren sowie die Verteilung an die Bedürftigen übernehmen.

Jugendkreis sammelt weitere Pakete

Allein aus Winterlingen sind 500 Pakete von Privatpersonen und Schulklassen zusammengekommen. "Durch mündliche Verbreitung, über WhatsApp und andere soziale Medien wurde die spontane Sammelaktion schnell im ganzen Zollernalbkreis bekannt", erklärt Bredefeld. Es wurde fleißig eingekauft, gepackt und Freunde und Nachbarn wurden zum Mitmachen animiert. Sogar aus dem Allgäu seien Pakete plötzlich vor ihrer Haustüre in Winterlingen angekommen, schildert Familie Bredefeld.

Der Jugendkreis Globetrotter hat weitere Lebensmittelpäckchen bei einer Aktion am E-Center Sigmund in Sigmaringen gesammelt. Sie baten die Kunden darum, zusätzlich zu ihrem Einkauf noch etwas für die Lebensmittelpakete für die Ukraine beizusteuern. "Die Offenheit und Anteilnahme der Kunden war so groß, dass mit dieser Aktion über 240 Pakete zusammenkamen", berichtet Bredefeld abschließend. Die ehrenamtlichen Helfer verpackten die Spenden noch direkt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Kartons.

Insgesamt sind 770 Päckchen voller Lebensmittel zusammengekommen. "Wir sind überwältigt und dankbar für all die Unterstützung dieser spontanen und doch etwas kurzfristigen Aktion", resümiert Bredefelds. Zusätzlich sind auch einige Geldspenden zusammengekmmen. Die Schreinerei Koch und das Fließenfachgeschäft Gulde stellten kostenlos Transporter zur Verfügung und die irmen Ebro Color und Cyrulla spendeten Kartons.