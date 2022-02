1 Viele Menschen flüchten aus der Ukraine. Unsere Kollegin Tina Pflumm überlegt, wann sie ihre Heimat verlassen würde, wenn hier Krieg wäre. (Archivbild) Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Und plötzlich ist Krieg in der Ukraine. Noch sind wir in Deutschland in vermeintlich sicherer Entfernung. Doch was wäre, wenn der Krieg auch zu uns käme? Unsere Kollegin hat sich da ihre Gedanken gemacht.















Oberdorf - Ja, ich liebe mein Land. Ich liebe es nicht wegen den Politikern oder dem Gesundheitssystem. Ich liebe es wegen den wunderbaren Wäldern, den Bergen, den bunten Blättern im Herbst. Ich liebe es wegen den netten Nachbarn, und der freundlichen Bäckerin. Ich liebe es, weil ich im Schatten der Bäume liegen darf, die meine Vorfahren für mich gepflanzt haben. Meine Kinder lieben dieses Land, weil sie hier ihr Zuhause haben. Wegen der Freunde. Wegen Oma, Opa und dem Onkel, die alle hier leben.

Die Nachricht vom Krieg in der Ukraine hat meine heile Welt ganz plötzlich erschüttert. Bilder von Frauen mit Gewehren, die bereit sind, ihre Kinder zu verteidigen. Tote Soldaten, die Söhne, Brüder, Ehemänner und Väter waren. Der Krieg ist plötzlich ganz nah bei uns. In unserem modernen Europa.

Ich gehe raus in den Wald, den Kopf frei bekommen. In Deutschland habe ich mich bislang immer sicher gefühlt. Jetzt ist dieses Gefühl weg. Liegt es daran, dass ich inzwischen Mutter bin, mich um die Zukunft meiner Kinder sorge? In was für eine Welt habe ich sie bloß gesetzt...

Erst Corona, dann plötzlich Krieg

Als ob die Corona-Pandemie nicht gereicht hätte. Schulen wurden geschlossen. Ich musste meinen Kindern erklären, dass sie Abstand halten müssen. Und eine Maske tragen. Wie froh war ich, als es unlängst wieder Aussicht auf Normalität gab. Schon hatte ich den Campingführer in der Hand. Vielleicht mal eine Reise an die Ostsee? Nach Polen? Nach der Fasnet wollte ich buchen.

Die Fasnet. Auch sie versprach - trotz aller Regeln und Auflagen - eine kleine Rückkehr in das gewohnte Leben vor der Pandemie. Ein Stück Unbeschwertheit. Aber nun kann ich nicht mehr an Konfettikanonen und Klepfer denken.

Ich frage mich, was ich tun würde, würde der Krieg näherrücken. Meine Heimat verlassen? Meinen Kindern sagen, sie sollen ihre Koffer mit dem Nötigsten packen? Bleiben? Hoffen, dass der Krieg mich und meine Familie nicht treffen wird? Vermutlich Letzteres. Wir sind ja im sicheren Schwabenländle. Ab wann wäre für mich der Punkt erreicht, an dem ich meine Heimat verlassen würde? Die Tür hinter mir abschließen würde, ohne zu wissen, ob ich jemals zurückkehren werde.

Ein großes Fragezeichen

Meine Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Und auch bei denen in Russland. Sie müssen Entscheidungen treffen, deren Tragweite wir nicht annähernd erfassen können. Flüchten und alles zurücklassen? Ohne zu wissen, ob das Haus noch stehen wird, wenn man wiederkommt? Falls man überhaupt wiederkommt? Bleiben und kämpfen? Wie erklärt man diesen Wahnsinn seinen Kindern.

Ich versuche mich zu beruhigen, mich selbst anzulügen: Der Krieg betrifft mich ja zum Glück nicht. Bombenalarm gibt es in unsere Hecken schneidenden, Gehweg kehrenden, Vereinsvorsitz wählenden, Mercedes fahrenden heilen Smartphone-Welt nicht.

Doch es funktioniert nicht. In mir bleibt ein großes Fragezeichen. Angst, das Gefühl der Machtlosigkeit. Und völliges Unverständnis darüber, dass die Gier der Mächtigen unser aller Leben auch heute noch von einem Tag auf den anderen in Schutt und Asche legen kann.