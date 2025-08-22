1 Ein ukrainischer Soldat der 93. Mechanisierten Brigade überprüft im Norden der Stadt Pokrovsk eine Bodendrohne vor ihrem Einsatz. Dieser Roboter kann Munition und Lebensmittel in die Schützengräben sowie Verwundete abtransportieren. Foto: AFP Ukrainische Gegenangriffe haben die russische Sommeroffensive 2025 gestoppt.







Dieser Krieg, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj nun in seiner täglichen Videoansprache dem ukrainischen Volk und der Welt mit, „dieser Krieg muss beendet werden, wir müssen Druck auf Russland ausüben“. Seit jetzt sieben Tagen tun das seine Soldaten, vor allem im Norden der fast von russischen Truppen eingeschlossenen, strategisch wichtigen Stadt Pokrovsk. Seit einem Jahr wird der Eisenbahnknotenpunkt im Südosten belagert. Infanteristen der russischen 114. und 132. motorisierten Schützenbrigaden ist es gelungen, in die nördliche ukrainische Verteidigung einzubrechen – die Angreifer gelten jetzt nach einem ukrainischen Gegenangriff als aufgerieben, um das Wort vernichtet zu vermeiden.