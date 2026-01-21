1 In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind viele Einwohner nach russischen Luftangriffen weiter ohne Strom und Heizung. (Archivbild) Foto: -/Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa In der Ukraine frieren nach russischen Luftangriffen weiter Millionen Menschen und sitzen im Dunkeln. Hunderttausende Hauptstädter sollen Kiew bereits verlassen haben. Linderung ist aber in Sicht.







Kiew - Nach russischen Raketen- und Drohnenschlägen sind weiter große Teile der ukrainischen Hauptstadt Kiew ohne Fernwärme und Strom. "Zum Stand heute früh waren etwa 4.000 Wohnhäuser in Kiew weiter ohne Heizung, fast 60 Prozent der Hauptstadt sind ohne Elektrizität", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf sozialen Netzwerken. Er rügte dabei erneut die Stadtregierung und verlangte, die Reparaturarbeiten zu beschleunigen. Ausgehend von Handydaten haben Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge gut 600.000 Einwohner die Dreimillionenstadt vorübergehend verlassen.