Krieg in der Ukraine: Trump sieht „gute Chance“ auf Deal bei Ukraine-Verhandlungen

Die Bemühungen um ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine laufen auf Hochtouren. Die USA spielen dabei eine wichtige Rolle. Ihr Präsident gibt sich optimistisch.
US-Präsident Donald Trump hat sich nach Gesprächen zwischen Vertretern der Ukraine und seiner Regierung über Wege zur Beendigung des Ukraine-Kriegs optimistisch geäußert. Während er von guten Aussichten auf eine kompromisstaugliche Friedenslösung sprach, sieht sein an den jüngsten Verhandlungen beteiligter Außenminister Marco Rubio „noch viel zu tun“. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) gab sich vorsichtig optimistisch: „Wir gehen jetzt in eine entscheidende Woche“, sagte er in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.