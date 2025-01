Krieg in der Ukraine: Stromausfall in Cherson nach russischem Angriff

Stromausfall in Cherson nach russischem Angriff

Krieg in der Ukraine

1 Stromausfall in Cherson nach russischem Angriff. (Archivbild) Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Russland greift vor allem im Winter das ukrainische Energienetz an. Der Stromausfall, dieses Mal in Cherson, soll die Bevölkerung unter Druck setzen.









Kiew - In der südukrainischen Hafenstadt Cherson ist nach einem russischen Artillerieüberfall die Versorgung mit Strom und Fernwärme komplett ausgefallen. Knapp 23.000 Haushalte seien ohne Strom, teilte der regionale Militärverwalter Roman Mrotschko auf Telegram mit. Reparaturtrupps seien bereits in Marsch gesetzt worden, um die Schäden so schnell wie möglich zu beheben.