Krieg in der Ukraine: So reagiert Russland auf Joe Bidens Raketeneinsatz-Erlaubnis

1 Russlands Präsident Wladimir Putin reagiert verstimmt auf die Nachrichten über eine Lockerung beim Einsatz von US-Waffen im Kampf gegen Russland. (Archivbild) Foto: dpa/Vyacheslav Prokofyev

Russland wirft US-Präsident Joe Biden vor, mit der Erlaubnis zum Einsatz weitreichender Waffen für die Ukraine den Konflikt weiter anzustacheln und will seine Haltung gegenüber den USA überdenken.









Russland hat US-Präsident Joe Biden vorgeworfen, mit der Erlaubnis des Einsatzes weiter reichender Waffen für die Ukraine den Konflikt weiter anzuheizen. Sollte die Entscheidung in Washington offiziell bestätigt werden, würde sie zu einer „grundlegend neuen Situation in Bezug auf die Beteiligung der USA an diesem Konflikt“ führen, warnte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Es sei „offensichtlich“, dass die scheidende US-Regierung „Öl ins Feuer“ gießen und „weitere Eskalation und Spannungen provozieren“ wolle.

Nach langem Zögern hatten die USA der Ukraine grünes Licht für den Einsatz weiter reichender Waffen gegen Russland gegeben. Dies sagte ein US-Vertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Er bestätigte damit Berichte von US-Medien, wonach Präsident Biden bislang geltende Beschränkungen für an die Ukraine gelieferte Waffen aufgehoben hat. Lesen Sie auch Peskow verwies auf Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin im September, wonach ein solcher Schritt von Moskau als Kriegseintritt der Nato-Staaten aufgefasst werden würde. Putin hatte für diesen Fall „angemessene Entscheidungen“ angekündigt.