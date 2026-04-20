Krieg in der Ukraine: Selenskyj wirft US-Vermittlern Respektlosigkeit vor

1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem US-Vermittler Steve Witkoff Respektlosigkeit gegenüber der Ukraine vorgeworfen. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa Trumps Vermittler reisten schon mehrfach zu Kremlchef Putin nach Moskau. Kiew wartet weiter vergeblich auf ihren Besuch. Nun macht Präsident Selenskyj seinem Ärger darüber Luft.







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Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner fehlenden Respekt vor der Ukraine vorgeworfen. "Es ist respektlos, nach Moskau zu reisen und nicht nach Kiew zu kommen", sagte der Staatschef in einem Interview für das staatliche Nachrichtenprogramm. Er verstehe zwar die Schwierigkeiten bei der Anreise in das Kriegsland, doch würden auch andere nach Kiew reisen. Mit Blick auf einen solchen Besuch vor Ort sagte Selenskyj: "Das brauchen nicht wir, sondern sie." Zugleich hob er hervor, dass für ihn das Resultat und nicht der Ort der Gespräche entscheidend sei.