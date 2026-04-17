Krieg in der Ukraine: Selenskyj warnt Belarus vor Beteiligung am russischen Krieg

1 Nach ukrainischen Geheimdiensterkenntnissen baut Belarus in seinen Grenzgebieten zur Ukraine die Infrastruktur möglicherweise für einen neuen Angriff auf die Ukraine aus. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa Mit einem Verweis auf Venezuela mahnt Selenskyj Minsk eindringlich. Welche Folgen drohen Belarus bei einer Kriegsbeteiligung?







Link kopiert



Kiew - Belarus hat nach Angaben aus Kiew in grenznahen Gebieten zur Ukraine mit dem Ausbau von Straßen und dem Bau von Artilleriestellungen begonnen. "Wir gehen davon aus, dass Russland ein weiteres Mal versuchen wird, Belarus in seinen Krieg (gegen die Ukraine) hineinzuziehen", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Er habe Anweisung gegeben, Minsk vor den Folgen zu warnen. Die Ukraine sei bereit, ihr Hoheitsgebiet und ihre Unabhängigkeit zu verteidigen.