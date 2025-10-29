1 Die Stadt Pokrowsk ist seit Monaten umkämpft und schwer zerstört. (Archivbild) Foto: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade/AP/dpa Die Lage an der Front bleibt für die Ukrainer kompliziert. Speziell in Pokrowsk hat sich die Situation dramatisch zugespitzt, für einen anderen Schwerpunkt der Kämpfe gab es leichte Entwarnung.







Kiew - Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist die Lage für die ukrainischen Verteidiger in der Stadt Pokrowsk im Osten des Landes schwierig. Die Intensität der Kämpfe sei dort wie in den vergangenen Wochen sehr hoch, das russische Militär habe dort sehr viele Truppen zusammengezogen, teilte er in seiner Videobotschaft am Abend mit. "Die Besatzer versuchen mit allen Mitteln, sich dort festzusetzen", sagte er. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass einzelne russische Einheiten in die Stadt eingedrungen waren.