Krieg in der Ukraine: Selenskyj: Herbst entscheidend für weiteren Kriegsverlauf

1 Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht im Rahmen seiner US-Reise eine Munitionsfabrik. Foto: Laurence Kesterson/FR170723 AP/AP

Der Krieg tritt nach Darstellung von Ukraine-Präsident Selenskyj in die entscheidende Phase. Bei seiner Reise zur UN-Generalversammlung hofft er auf Zusagen westlicher Partner zu seiner Strategie.









Kiew/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht den Herbst als entscheidende Phase für den weiteren Verlauf und die Beendigung des Kriegs an. "Zusammen mit unseren Partnern können wir unsere Position so stärken, wie es nötig ist für unseren gemeinsamen Sieg - für einen wirklich gerechten Frieden", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Ein gerechtes Ergebnis ist seinen Angaben nach, wenn sich Russland für den Angriffskrieg verantworten und dessen Folgen spüren würde. Selenskyj hielt seine Rede diesmal an Bord eines Flugzeugs. Kurz darauf veröffentlichte der Pressedienst des Präsidenten Bilder von dessen Landung in den USA.