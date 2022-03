1 In Sicherheit: Oksana und ihr Sohn Nikita sind bei ihren Verwandten in Hartheim untergekommen. Anna und Andy Linder haben Sachspenden gesammelt für die Ukraine. Und Ortsvorsteher Bodo Schüssler (rechts) sicherte die Hilfe der Ortsverwaltung zu. Foto: Kirschbaum

Das Leben der Familie Linder aus Hartheim hat sich schlagartig verändert. Schuld daran ist der Krieg in der Ukraine. Anna Lindner stammt aus dem umkämpften Land. Sie ist in der Stadt Sumy im Osten der Ukraine geboren. Für sie und ihren Mann war sofort klar, eine Aktion zu starten, um den Menschen dort mit Sachspenden zu helfen – mit großem Erfolg.















Meßstetten-Hartheim - Mit dem menschenverachtenden Angriffskrieg von Russlands Staatspräsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine hat sich das Leben der Familie Linder aus Hartheim innerhalb von Stunden schlagartig verändert. Anna Linder ist in der Stadt Sumy im Osten der Ukraine geboren und hat dort im Kriegsgebiet Verwandte und Freunde. Die zierliche junge Frau und ihr Ehemann Andy haben sofort gehandelt. Am Kindergarten durften sie ein Plakat aufhängen, auf dem sie um Sachspenden für die Organisation "Helfen statt Hamstern" baten. Mit Erfolg: Es gab innerhalb weniger Tage eine Welle der Spendenbereitschaft in Hartheim, besonders auch von den Motorradfreunden.

Wie eine normale Geschichte aus den Fugen gerät

Eigentlich ist es eine ganz normale Geschichte, zunächst – die Geschichte der Familie Andy und Anna Linder. Er ist ein echter Hartheimer und hat seine heutige Ehefrau in Meßstetten kennengelernt. Sie kam 2011 als Au-pair-Mädchen aus der Ukraine in eine Familie nach Meßstetten. Anna machte danach ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kindergarten der Stadt. Die Eheleute wohnen nun seit Jahren in Hartheim zusammen mit ihren zwei Kindern Mila und Linda. Anna Linder machte eine Ausbildung zur Tierarzthelferin in einer Tierarztpraxis. Soweit es ihr die Zeit als zweifache Mutter erlaubt, hilft sie auch dort noch aus.

Bettwäsche und Hygieneartikel

Die Spendenbereitschaft der Hartheimer freut das Ehepaar. So spendeten auch die Kindergartenmütter und das Kindergartenteam. Zusammen kamen Kleidung, Bettwäsche, Hygieneartikel, Milchpulver und in einem Sparschwein Geld. Der Aufruf auf dem Plakat zeigte Wirkung: Der familieneigene Ford Transit war schnell bis unter die Decke mit Spendengegenständen gefüllt. Die Organisatoren übergaben die Sachspenden an die Herrenberger Sammelstelle für die überörtliche Sammelaktion.

Anna Linder holt ihre Schwägerin und deren Sohn aus dem Kriegsgebiet

Die Geschichte nahm zudem einen dramatischen Verlauf. Der Bruder von Anna Linder und ihre Schwägerin Oksana wohnten mit Sohn Nikita ebenfalls in Sumy. Für sie begann der Krieg am 24. Februar morgens um 5 Uhr. Eine Stunde später waren die ersten Explosionsgeräusche aus der Stadt zu hören. Anna empfahl ihrem Bruder eindringlich, sofort die Koffer zu packen. Mit dem Nötigsten fuhr die Familie mit dem Auto von Sumy in 22 Stunden bis an die rumänische Grenze. Dort erreichte sie die Anordnung, dass ukrainische Männer an diesem Tag nur noch bis 21 Uhr ausreisen dürfen. Die Familie war um eine Stunde zu spät. Der Bruder musste in der Ukraine bleiben. Andy Linder und ein Bekannter fuhren schließlich an einen kleinen slowakischen Grenzübergang und holten Oksana und den kleinen Nikita ab. Die beiden Kriegsflüchtlinge mussten 13 Stunden dort warten, bis sie in den sicheren Westen kamen.

30 Stunden und 2600 Kilometer

Die Hartheimer fuhren in rund 30 Stunden etwa 2600 Kilometer, um die beiden Ukrainer nach Hartheim zu bringen. Mutter und Sohn haben nun bei den Verwandten in Hartheim eine sichere Bleibe gefunden. Der Vater ist in der Ukraine. "Kommt die Familie wieder zusammen?": Das sind die Gedanken, die Familie Linder, Oksana und ihren Sohn bewegen. Oskana ist gelernte Krankenschwester. Ortsvorsteher Bodo Schüssler besuchte dieser Tage die Geflüchteten und deren Gastfamilie und sicherte bei Bedarf seitens der Ortschaftsverwaltung Hilfe zu.