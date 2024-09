Putin will Harris im US-Wahlkampf „unterstützen“: Putin: Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit

Putin will Harris im US-Wahlkampf „unterstützen“

Russland ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit. „Sind wir bereit, mit ihnen zu verhandeln? Wir haben uns nie geweigert“, sagte Putin am Donnerstag bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. „Wenn es (in der Ukraine) den Wunsch nach Verhandlungen gibt, werden wir uns nicht verweigern.“