Krieg in der Ukraine: Russland greift ukrainische Ziele vor neuen Verhandlungen an

Moskau hat vor neuen Verhandlungen mit Kiew über ein Ende des Kriegs angekündigt, keine Energieanlagen mehr zu beschießen. Stattdessen wählte Russland andere Ziele.
Moskau - Russland hat nach einem erklärten vorübergehenden Verzicht auf den Beschuss von Energieanlagen dem Verteidigungsministerium zufolge seine Angriffe auf andere Ziele fortgesetzt. Es seien von den ukrainischen Streitkräften genutzte Objekte der Verkehrsinfrastruktur und Munitionsdepots beschossen worden, teilte das russische Ministerium mit.