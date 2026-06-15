Krieg in der Ukraine: Russland greift Kiew an – berühmtes Höhlenkloster brennt

Die russische Armee feuert wieder Raketen auf Kiew. Auch ein zum Weltkulturerbe zählendes Hauptheiligtum der ukrainischen und russischen orthodoxen Kirchen wird beschädigt.
Während einer neuen Welle russischer Luftangriffe auf die Ukraine ist auch die Hauptkirche des zum Weltkulturerbe zählenden Höhlenklosters in Kiew in Brand geraten. „Nach operativen Informationen gibt es ernsthafte Schäden auf dem Gelände des Höhlenklosters“, schrieb der Militärgouverneur der Dreimillionenstadt, Tymur Tkatschenko, bei Telegram. Landesweit gab es ukrainischen Behördenangaben zufolge mindestens neun Tote und Dutzende Verletzte. Medienberichten zufolge setzten die russischen Angreifer ersten Erkenntnissen zufolge mehr als 50 Raketen und rund 500 Drohnen ein.