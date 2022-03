1 Klaus Mangold mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin 2019 in Sochi. Foto: imago images/ZUMA Wire/Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool via www.imago-images.de

Klaus Mangold hat genug. Der russische Honorarkonsul für Baden-Württemberg legt sein Amt wegen des Ukraine-Kriegs nieder. Er fordert von Putin, alle Kampfhandlungen einzustellen.















Stuttgart - Der russische Honorarkonsul für Baden-Württemberg, Klaus Mangold, hat mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt. Die Entwicklung in der militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine mache ihm die Fortführung seines Amtes unmöglich, teilte Mangold am Freitag in Stuttgart mit. Das Honorarkonsulat in Stuttgart werde ab dem 15. März geschlossen.

Mangold zeigt sich bestürzt

Präsident Wladimir Putin müsse die Souveränität der Ukraine respektieren und alle Kampfhandlungen einstellen, forderte Mangold. Der ehemalige Manager des Stuttgarter Autobauers Daimler hatte sich am Montag bereits erschüttert gezeigt über den Einsatz des russischen Militärs in der Ukraine. Mangold kündigte an, sich weiter in verschiedenen Organisationen für gute Beziehungen zwischen Russen und Deutschen einsetzen zu wollen. Seit 2005 war er nach eigenen Angaben Honorarkonsul der Russischen Föderation für Baden-Württemberg.