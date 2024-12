Krieg in der Ukraine: Russische Drohnen beschädigen Stromversorgung in Westukraine

1 Diese Drohnen nutzt Russland oft für den Beschuss von Zielen in der Ukraine. (Archivbild) Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Der Drohnenkrieg über der Ukraine wird intensiver. Russland greift mit mehr unbemannten Fluggeräten an. Doch Kiew hat eine wirksame Abwehr gefunden.









Mit Kampfdrohnen hat Russland in der Nacht wieder die Energieversorgung in der Ukraine attackiert. In Teilen der westukrainischen Großstadt Ternopil fiel wegen eines Treffers der Strom aus, wie Bürgermeister Serhij Nadal mitteilte. Bei dem Angriff wurde ein Mensch getötet, vier Personen wurden verletzt. Auch im westukrainischen Gebiet Riwne wurde ein Objekt der Energieversorgung angegriffen. Bis zum Morgen seien über der Ukraine 22 von 28 angreifenden Drohnen abgefangen worden, teilte die Luftwaffe in Kiew mit.