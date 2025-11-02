Krieg in der Ukraine: Russen rücken in Pokrowsk weiter vor

Die Lage für die Verteidiger der ostukrainischen Stadt Pokrowsk wird allmählich kritisch. Die russische Übermacht wird erdrückend.
Kiew - Russische Truppen sind bei schweren Kämpfen um die ostukrainische Stadt Pokrowsk weiter in das Stadtinnere vorgerückt. Das berichtete der regierungsnahe ukrainische Militärkanal Deep State auf Telegram, ohne weitere Details zu nennen. Zuvor hatte der ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj darauf verwiesen, dass die Operation zur Vertreibung der russischen Einheiten aus der Stadt fortgesetzt werde.