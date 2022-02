1 Die CDU-Abgeordnete Maria-Lena Weiss in Berlin Foto: CDU/Büro Weiss

Der Krieg in der Ukraine überschattet alles. Die Welt hält den Atem an. Wir haben mit der CDU-Bundestagsabgeordneten in Berlin, Maria-Lena Weiss, über deren Einschätzung der aktuellen Lage gesprochen.















Kreis Rottweil - Wie erlebt die Abgeordnete des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen in der Schaltzentrale in Berlin die aktuelle Situation? Wie sieht sie auch als Fachfrau in energiepolitischen Fragen die weitere Entwicklung? Und was sagt sie zum Thema Fasnet während eines Krieges in Europa? Weiss beantwortet unsere Fragen am Freitag zwischen vielen Terminen.