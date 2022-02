1 Wladimir Putin hat in einer an die ukrainischen Streitkräfte gerichteten Rede die Armee aufgefordert, die Macht in Kiew zu übernehmen. Foto: AFP/ALEXEY NIKOLSKY

Wladimir Putin hat die ukrainische Armee aufgefordert, die Macht in Kiew zu übernehmen. Der russische Präsident will somit den ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein Umfeld stürzen.















Link kopiert

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die ukrainische Armee aufgefordert, die Macht in Kiew zu übernehmen und Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Regierung zu stürzen. „Nehmt die Macht in Eure Hände. Mir scheint, Verhandlungen zwischen Euch und uns wären einfacher“, sagte Putin am Freitag in einer an die ukrainischen Streitkräfte gerichteten Rede, die im russischen Fernsehen übertragen wurde. Die Mitglieder der ukrainischen Regierung bezeichnete Putin als „Bande von Drogenabhängigen und Neonazis“ und „Terroristen“.

Auch interessant: Warum greift die NATO nicht ein?

Putin spricht dem unabhängigen Land Ukraine das Recht auf Eigenstaatlichkeit ab. Wiederholt sprach er von einer „Marionetten-Regierung“ des Westens, die er „entnazifizieren“ wolle. Der jüdische Präsident Selenskyj und seine Regierung sind durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen.

Hier geht es zu unserem Newsblog zum Ukraine-Krieg

Russland hatte am Donnerstagmorgen mit einem großen Angriff auf die Ukraine begonnen. In mehreren Städten des Landes schlugen Raketen oder Artilleriegranaten ein. Russische Bodentruppen waren anschließend binnen weniger Stunden von Belarus aus bis in den Großraum Kiew vorgedrungen. Am Freitagmorgen meldete die ukrainische Armee nördlich und östlich von Kiew Kämpfe gegen vordringende russische Truppen.