1 Erzbischof Mark Arndt von der russisch-orthodoxe Kirche segnet den Priester Eugen Skopinzew (links). Foto: Schimkat

Eugen Skopinzew, Priester der russisch-orthodoxen Kirchengemeinde, stellt sich im Ukraine-Krieg weder auf Putins noch Selenskys Seite. Er behauptet, der Krieg sei schon lange von beiden Ländern geplant gewesen.















Unterkirnach - Die russisch-orthodoxe Kirchengemeinde zog vor rund zehn Jahren in die Kapelle von Maria Tann in Unterkirnach ein.

Die Kapelle war zu Zeiten der Schulbrüder in Maria Tann gebaut worden, dann stand sie nach deren Weggang immer wieder leer, erst mit dem Einzug der russisch- orthodoxen Kirchengemeinde wurde wieder regelmäßig Gottesdienst gehalten. Priester Eugen Skopinzew zeigte sich damals dankbar, dass die Kapelle ihm vermietet wurde, bis dato fuhren er und seine Frau Valentina regelmäßig nach Erlangen, wo er Priester einer Kirchengemeinde war.

Zur Einweihung der Kapelle kam Erzbischof Mark Arndt

Zur Einweihung der Kapelle in Maria Tann kam Erzbischof Mark Arndt, inzwischen Metropolit der russisch-orthodoxen Kirche von Berlin und Deutschland, er lebt in einem kleinen Kloster in München. Zu Beginn des Einmarschs der Russen in die Ukraine sendet er eine Videobotschaft mit dem Text: "Wir haben jetzt mit den Folgen dessen zu tun, dass jahrelang die gesamte amerikanische, europäische Gesellschaft Propaganda getrieben hat gegen Russland und seinen Präsidenten".

"Beiden bedeuten die Menschen nichts"

Unsere Redaktion sprach mit Skopinzew und wollte wissen, wie er zum Krieg in der Ukraine steht. "Krieg ist Krieg, ich gebe weder Putin noch Selensky Recht, beiden bedeuten die Menschen nichts", erklärt der Priester. Auf das Argument, dass Russland die Ukraine überfallen habe, antwortet er, im Krieg seien beide schuld, es sei ein Volk, "die sollen nicht gegeneinander kämpfen". Auf die Frage, warum Russland die Ukraine überfallen habe, wenn es doch ein Volk sei und ob er die Bilder mit den toten Zivilisten in Butscha gesehen habe, antwortet er: "Diese Bilder sind inszeniert."

Der Krieg sei schon lange von beiden Ländern geplant gewesen. Auf den Einwand, warum so viele Menschen aus der Ukraine flüchten, unter anderem auch nach Deutschland, meint er, die hätten schon lange vorgehabt, hierher zu kommen.