Krieg in der Ukraine: Großer russischer Angriff auf Kiew mit Raketen und Drohnen

Moskau feuert auf die Hauptstadt Kiew. Zuvor hatte der ukrainische Präsident vor einem möglicherweise drohenden Angriff mit einer besonders gefürchteten neuen Mittelstreckenrakete gewarnt.
Kiew - Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew massiv mit Drohnen und ballistischen Raketen an. Das ging aus Warnungen der ukrainischen Luftwaffe auf der Plattform Telegram hervor. Das Militär warnte auch ausdrücklich vor einem möglichen russischen Angriff mit der besonders gefürchteten neuen Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik.