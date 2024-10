Krieg in der Ukraine: Nato-Staaten sagen Ukraine Militärhilfe in Milliardenhöhe zu

1 Sieht die Bündnisstaaten auf Kurs: Nato-Generalsekretär Mark Rutte. (Archivbild) Foto: Harry Nakos/AP/dpa

Brüssel - Nato-Generalsekretär Mark Rutte sieht Bündnisstaaten bei ihren militärischen Hilfsversprechen für die von Russland angegriffene Ukraine auf Kurs. "Ich kann heute bekanntgeben, dass die Nato-Verbündeten in der ersten Hälfte des Jahres 2024 militärische Unterstützung in Höhe von 20,9 Milliarden Euro für die Ukraine zugesagt haben", sagte Rutte kurz vor Beginn eines zweitägigen Verteidigungsministertreffens an diesem Donnerstag in Brüssel. Zudem seien die Alliierten auch auf einem guten Weg, ihre Verpflichtungen für den Rest des Jahres zu erfüllen.