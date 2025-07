Krieg in der Ukraine: Merz: Patriot-Lieferung Frage von Tagen oder Wochen

1 Bei seinem Besuch in Großbritannien äußerte der Kanzler sich zu den Gesprächen mit den USA über Patriot-Systeme für die Ukraine. Foto: Michael Kappeler/dpa Deutschland will die Flugabwehrsysteme von den USA kaufen, um sie an die Ukraine weiterzugeben. Doch noch gibt es Details zu klären.







Link kopiert



Stevenage - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass bald eine Einigung mit den USA über die Lieferung von Patriot-Luftverteidigungssystemen in die Ukraine erzielt werden kann. In diesen Stunden würden die Verteidigungsminister über die technischen Details verhandeln, sagte der CDU-Chef am Nachmittag während seines Besuchs in Großbritannien. "Die müssen auch transportiert werden, die müssen aufgebaut werden. Das ist keine Frage von Stunden. Das ist eine Frage von Tagen, vielleicht Wochen." Aber die Verhandlungen seien "sehr konkret".