Krieg in der Ukraine: Macron: Französisch-britische Mission soll ukrainische Armee unterstützen

1 Der französische Präsident, Emmanuel Macron. Foto: AFP/POOL/LUDOVIC MARIN

Präsident Emmanuel Macron hat eine französische-britische Mission in der Ukraine angekündigt.









Eine französisch-britische Mission soll nach den Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den kommenden Tagen in die Ukraine entsandt werden, um einen möglichen europäischen Einsatz im Fall einer Waffenruhe vorzubereiten. „Diese ‚forces de réassurance’ (etwa: Rückversicherungstruppen) sind keine friedenserhaltenden Truppen, sie werden nicht an der Front eingesetzt“, betonte Macron am Donnerstag in Paris.