1 Die Aichhalderin Larysa Zinell durchlebt gerade eine schlimme Zeit und bangt um ihre Familie in ihrer ukrainischen Heimat. Foto: Herzog

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Schlaflose Nächte, ständige Angst um ihre Mutter, Schwester und Bruder – damit lebt die Aichhalderin Larysa Zinell, seit Russland in der Ukraine einen Krieg begonnen hat.















Link kopiert

Aichhalden - Die Ehefrau von Alexander Zinell, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Schramberg, ist in Sergeevka geboren, einem ukrainischen Kleindorf mit kaum 100 Einwohnern. Dorthin ist ihre 71-jährige Mutter, die zuvor circa 150 Kilometer westlich von Kiew in Korosten wohnte, geflüchtet und wieder in ihr früheres leerstehendes Elternhaus eingezogen. Ihre Schwester aber ist in Korosten geblieben, sie ist Polizistin und will weiterhin die Pflichten ihres Berufs erfüllen. Ihr Bruder, der in einem umkämpften Vorort von Kiew wohnte, ist mit seiner fünfköpfigen Familie in die Westukraine geflohen und bei Bekannten seiner Frau untergekommen. Es ist ungewiss, wann sie sich wieder sehen können.