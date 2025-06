Krieg in der Ukraine: Kreml: Kriege in Ukraine und Nahost nicht vergleichbar

Kreml: Kriege in Ukraine und Nahost nicht vergleichbar

Die Kritik an Israels Vorgehen gegen den Iran ist laut - besonders in Moskau, das selbst seit drei Jahren Krieg führt. Die Konflikte seien aber nicht zu vergleichen, heißt es im Kreml.







Moskau - Russlands Führung, die seit mehr als drei Jahren Krieg in der Ukraine führt, kritisiert die jüngsten Angriffe Israels auf den Iran und hält beide Konflikte nicht für vergleichbar. "Der Beginn des Konflikts und die Schläge Israels gegen den Iran waren absolut unprovoziert", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die Vorgeschichte der "militärischen Spezialoperation" - so nennt Moskau seine Invasion in der Ukraine - sei hingegen gut bekannt, fügte er hinzu.