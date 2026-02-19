Krieg in der Ukraine: Kälte als Waffe - der vierte Kriegswinter in Kiew

Kalte Wohnungen, vereiste Wasserrohre und immer neue Stromausfälle. Vor allem arme und gebrechliche Menschen haben mit den Folgen der russischen Angriffe zu kämpfen.
Kiew - Zum Ende des vierten Kriegsjahres erlebt die Ukraine ihren schlimmsten Winter. Zweistellige Minusgrade, Schnee und Glatteis machen den Menschen über Wochen den ohnehin schwierigen Alltag zusätzlich zur Hölle. Zudem machen ihnen wie auch in anderen Jahreszeiten ständige Luftalarme und die Gefahren durch russische Raketen- und Drohnenangriffe zu schaffen.