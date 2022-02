1 Kiew: Polizisten inspizieren ein Gebiet nach einem russischen Angriff. Foto: Emilio Morenatti/dpa

Auch in unserer Region werden Partnerschaften mit Gemeinden in der Ukraine gepflegt. Die Horber Spitalstiftung und die Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg pflegen enge Kontakte. Die Sorge ist nun groß.















Horb/Rottenburg - Groß ist am Tag des russischen Angriffs der Schock in der westukrainischen Stadt Boryslaw, zu der die katholische Spitalstiftung Horb seit mehr als 20 Jahren eine enge Verbindung hat, weil sie ein Sozialzentrum in der rund 33 000-Einwohner-Stadt unterstützt. Peter Silberzahn, ehemaliger Stiftungsdirektor der Spitalstiftung, hat am Donnerstag aktuelle Informationen von Petro Pidlubnyi, dem Leiter des Sozialzentrums in Boryslaw, erhalten.