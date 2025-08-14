Krieg in der Ukraine: Friedrich Merz versteht die Ukraine – und Russland

Vor dem Trump-Putin-Treffen machen nach einer Initiative des Bundeskanzlers europäische Staats- und Regierungschefs dem US-Präsidenten klar, was in der Ukraine ist.
603 628 Quadratkilometer ist die Ukraine groß. Seit dem 24. August 1991, als die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der sich auflösenden Sowjetunion erklärte. Was Wladimir Putins Ziehvater, der damalige russische Präsident Boris Jelzin, am 8. Dezember desselben Jahres im Abkommen von Beloweschje anerkannte. Und am Heiligen Abend 1991 bei der UNO die gegenseitige Unabhängigkeit und Souveränität hinterlegte. 603 628 Quadratkilometer, keinen Quadratmillimeter mehr – und erst recht keinen weniger.