Krieg in der Ukraine: Flamingo zerstört Putins Erdöldepots

Die Ukraine hat weitreichende Waffensysteme entwickelt, die bis tief ins russische Hinterland reichen. Sie zerstören vor allem die Infrastruktur für Erdöl und Erdgas.
Knalle schreckten in der Nacht zum vergangenen Montag die Menschen im russischen Serpuchow aus den Betten. Feuerschein warf Schatten über die 127 000 Einwohner zählende Stadt 111 Kilometer südlich von Moskau. Ein leerer Tanklaster habe gebrannt, teilte Bürgermeister Pawel Zalesow am nächsten Morgen mit. Da knipsten die Serpuchower noch Fotos himmelhoher Flammen, dichter schwarzer Rauchwolken und schickten sie um die Welt. Und straften so den Stadtobersten Lügen: Da brannte kein Laster, sondern das Öllager. Mit 29 Tanks eines der wichtigsten für die Versorgung der russischen Hauptstadt.