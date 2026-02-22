Krieg in der Ukraine: Feilschen um neue Sanktionen gegen Russland

Die EU nimmt die Einnahmen Moskaus aus dem Ölverkauf ins Visier. Doch nicht nur beim zähen Ringen um die Strafmaßnahmen zeigt sich die große Uneinigkeit in der EU in Sachen Ukraine.
Das 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland soll ein Zeichen der Entschlossenheit sein. Doch wieder einmal zeigt sich, dass die Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen der Union ein sehr zähes Ringen ist. Das ist in diesem Fall allerdings nicht das einzige Problem, das die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Brüssel am Montag lösen müssen. Seit Tagen streiten sich Ungarn und die Slowakei mit der Ukraine um ausgefallene russische Öllieferungen über die Druschba-Pipeline. Ungarns Premier Viktor Orban droht sogar damit, bereits gemachte Abmachungen bei der Ukraine-Hilfe nicht einzuhalten.