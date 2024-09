1 Ukrainische Truppen wehren russische Angriffe bei Pokrowsk ab. (Archivbild) Foto: ---/Ukrinform/dpa

Die russische Armee versucht weiterhin, bei Pokrowsk in der Ostukraine voranzukommen.









Kiew - Der seit Wochen andauernde Ansturm russischer Truppen gegen die ukrainischen Verteidigungslinien rund um Pokrowsk am Rande des Donbass sind mit aller Wucht fortgesetzt worden. Im Tagesverlauf seien in dem Abschnitt im Osten des Landes insgesamt 23 russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der Generalstab in Kiew in seinem Lagebericht mit. "Die Lage im Sektor Pokrowsk bleibt angespannt", hieß es.