Krieg in der Ukraine: Dutzende Verletzte in Charkiw nach russischem Luftangriff

Dutzende Verletzte in Charkiw nach russischem Luftangriff

Krieg in der Ukraine

1 Immer wieder treffen russische Bomben Wohnhäuser in der ukrainischen Großstadt Charkiw. (Archivbild) Foto: Ukrinform/dpa

Russland überzieht die benachbarte Ukraine in der Nacht einmal mehr mit schweren Luftangriffen. Am schwersten trifft es die Stadt Charkiw.









Link kopiert



Charkiw - In einem Wohnviertel der nordostukrainischen Großstadt Charkiw sind durch einen nächtlichen russischen Luftangriff mindestens 25 Menschen verletzt worden. Der Eingang eines mehrgeschossigen Wohngebäudes sei teilweise zerstört, schrieb der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, bei Telegram. Wegen Einsturzgefahr wurden 30 Bewohner in der Nacht in Sicherheit gebracht. Auch die umliegenden Häuser und Fahrzeuge sowie der Eingang einer nahe gelegenen U-Bahn-Station erlitten Schäden.