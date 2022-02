Krieg in der Ukraine

1 Daimler Truck beendet die Zusammenarbeit mit dem russischen Panzerbauer Kamaz. Foto: dpa/Marijan Murat

Daimler Tuck hat die Zusammenarbeit mit seinem russischen Kooperationspartner Kamaz beendet. Kamaz soll laut Medienberichten das russische Militär ausstatten.















Link kopiert

Düsseldorf - Daimler Truck friert nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine einem Medienbericht zufolge die Kooperation mit dem russischen Lkw-Hersteller Kamaz ein. In dem Joint Venture von Daimler mit Kamaz würden ab sofort keine Lastwagen mehr gebaut, berichtete das „Handelsblatt“ am Montag mit Verweis auf eine Bestätigung durch den Konzern. Kamaz ist laut „Handelsblatt“ der führende Hersteller von Lastwagen und Bussen in Russland und rüstet das Militär des Landes seit Jahren auch mit Panzerwagen aus.

Unternehmen zutiefst schockiert

Auch die Belieferung von Kamaz mit Komponenten werde eingestellt. Daimler Truck teilte auf Twitter mit, bis auf weiteres würden die Geschäftsaktivitäten in Russland eingestellt. Kamaz wurde nicht namentlich genannt. Der Stuttgarter Lkw-Bauer erklärte, das Unternehmen sei zutiefst schockiert über die militärische Gewalt in der Ukraine und sehr besorgt über die Bedrohung von Frieden und Stabilität in Europa. Die Lage werde weiter eingehend beobachtet. Daimler Truck werde alle Maßnahmen der Bundesregierung und der Europäischen Union befolgen.

Die Mercedes-Benz Group, ehemals Daimler und früher Mutterkonzern der Daimler-Lkw-Sparte, prüfe zudem juristisch, wie sie sich von ihrem 15-prozentigen Anteil an Kamaz schnellstmöglich trennen könne, berichtete die Zeitung weiter.

Lesen Sie auch unseren Newsblog zum Ukraine-Krieg

Ein Mercedes-Sprecher erklärte dazu, es gelte, die geschäftlichen Aktivitäten im Lichte der aktuellen Ereignisse neu zu bewerten. Allerdings gehe es in erster Linie um die humanitären Konsequenzen des russischen Angriffs auf die Ukraine, erklärte Mercedes-Benz weiter. „Die wirtschaftlichen Folgen sind zweitrangig.“