3 Der britische Premier ist am frühen Morgen per Zug in Kiew eingetroffen. Foto: Carl Court/PA Wire/dpa

Kurz vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump demonstrieren europäische Politiker Solidarität mit der Ukraine.









Kiew/London - Der britische Premierminister Keir Starmer ist überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Es ist die erste Reise in die Ukraine des Labour-Politikers seit seinem Amtsantritt im Sommer. Starmer kam am Morgen per Zug in Kiew an.