Krieg in der Ukraine: Botschafter: Ukrainische Einsätze mit USA in Hessen geplant

1 Der ukrainische Ex-Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj hat einen Bericht der New York Times über die Planung von ukrainischen Militäroperationen im hessischen Wiesbaden bestätigt. (Archivbild) Foto: Uncredited/AP/dpa

Immer wieder wurde über die Tiefe der westlichen Verwicklung in den russisch-ukrainischen Krieg spekuliert. Der frühere ukrainische Oberbefehlshaber Saluschnyj bestätigte nun einen Medienbericht.









London - Die ukrainischen Streitkräfte haben ihre Militäreinsätze zur Abwehr des russischen Angriffskriegs nach Angaben des früheren Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj zusammen mit den USA im hessischen Wiesbaden geplant. "In diesem Stab wurden Operationen geplant, Kriegssimulationen durchgeführt, der Bedarf der ukrainischen Streitkräfte ermittelt und an Washington und die europäischen Hauptstädte weitergeleitet", schrieb der nun als ukrainischer Botschafter in London tätige General bei Facebook. Er bestätigte damit Medienberichte, nach denen die USA tiefer in den Krieg verwickelt sind als bekannt.