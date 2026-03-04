Krieg im Nahen Osten: Sulzer in Dubai – so nimmt Orhan Ipekcioglu die Lage vor Ort wahr

Orhan Ipekcioglu lebt seit einigen Jahren in Dubai und vermarktet dort Luxusimmobilien. Uns schildert der Sulzer die aktuelle Lage vor Ort nach dem Vergeltungsschlag des Iran.
Brennende Trümmerteile, die vom Himmel fallen, Raketenalarm und Tausende Touristen, die festsitzen: Für das einstmalige Sehnsuchtsziel und den Influencer-Hotspot Dubai gilt nach Luftangriffen aus dem Iran eine Reisewarnung. Für Orhan Ipekcioglu ist die Wüstenmetropole seit einigen Jahren sein Zuhause. Wie nimmt er die aktuelle Lage vor Ort wahr? Plant er, die Vereinigten Arabischen Emirate zu verlassen?