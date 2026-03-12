Krieg im Iran: USA melden Verlust von Tankflugzeug im Westen des Iraks

1 USA melden den Verlust eines Tankflugzeugs (Archivbild). Foto: Boris Roessler/dpa Vergangene Woche verloren die USA drei Kampfjets im Krieg mit dem Iran. Jetzt melden die Streitkräfte den nächsten Verlust - doch die Hintergründe sind noch unklar.







Washington - Die US-Streitkräfte haben im Krieg mit dem Iran nach eigenen Angaben ein Tankflugzeug verloren. "Der Vorfall hat sich in verbündetem Luftraum ereignet", teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) auf X mit. Er sei weder auf feindlichen Beschuss noch auf Beschuss von Verbündeten zurückzuführen. Die Rettungsmaßnahmen dauerten an.