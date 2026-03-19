Krieg im Iran: Trump droht Iran massiven Angriff auf Gasfeld an

Nach Angriffen auf Gasanlagen in der Golfregion spitzt sich der Iran-Krieg gefährlich zu. Trump gebietet dem Verbündeten Israel Einhalt - und droht gleichzeitig Teheran.
US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit einer massiven Bombardierung eines wichtigen Gasfelds - und scheint nach Israels Angriff darauf gleichzeitig um Schadensbegrenzung bemüht. Es werde eine Attacke des US-Militärs geben, falls Iran weiter Katars Gasindustrie angreife, schrieb er auf Truth Social. Für diesen Fall drohte er mit einem Angriff „mit einer Stärke und Schlagkraft, wie Iran es noch nie zuvor gesehen hat“.