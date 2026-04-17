Die Straße von Hormus wird nach Angaben aus Teheran vorerst „vollständig“ geöffnet. US-Präsident Trump begrüßte diesen Schritt - will die US-Blockade iranischer Häfen aber fortsetzen.
Die für den weltweiten Ölhandel immens wichtige Straße von Hormus wird nach Angaben aus Teheran vorerst „vollständig“ geöffnet. „Die Durchfahrt für alle Handelsschiffe durch die Straße von Hormus ist für die verbleibende Zeit der Waffenruhe vollständig offen“, teilte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Freitag im Onlinedienst X mit.