Krieg gegen die Ukraine: Teile der Ukraine ohne Strom nach russischem Luftangriff

1 Russische Luftangriffe haben in mehreren Regionen der Ukraine die Stromversorgung unterbrochen. Foto: Dan Bashakov/AP/dpa Die Ukraine kämpft mit Stromausfällen nach russischen Angriffen. Energieministerin Hrintschuk warnt: «Die massive Attacke dauert an.» Was Behörden über die Situation in Kiew sagen.







Kiew - Wegen russischer Luftangriffe auf das Stromnetz der Ukraine kommt es in weiten Teilen des Landes zu Notabschaltungen. Das teilte das Energieministerium in Kiew am Morgen mit. "Die massive Attacke dauert an", schrieb Ministerin Switlana Hrintschuk auf Telegram. Wo die Sicherheitslage es erlaube, werde mit Reparaturarbeiten begonnen. Wegen russischer Kampfdrohnen herrschte in Kiew und anderen Regionen auch am Morgen noch Luftalarm.