Krieg gegen die Ukraine: Selenskyj erinnert an getötete ukrainische Soldaten

1 Präsident Selenskyj hat daran erinnert, wie lange die Ukraine schon von Russland angegriffen wird - seit der Besetzung der Halbinsel Krim 2014. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Bei der Abwehr der russischen Aggression sind Tausende Soldaten der Ukraine getötet worden. Präsident Selenskyj erinnert daran, wie lange sein Land schon kämpft.









Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an die vielen getöteten ukrainischen Soldaten erinnert. In einer Videoansprache rief er ins Gedächtnis, wie lange die Ukraine sich schon gegen russische Angriffe wehrt. "Das Jahr 14. Die Besetzung der Krim. Kämpfe in den Regionen Donezk und Luhansk. Der Beginn von Russlands blutigem Hybridkrieg gegen die Ukraine. Und der Beginn des ukrainischen militärischen Widerstands", sagte er in Kiew.