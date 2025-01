Krieg gegen die Ukraine: Scholz will Ukraine-Milliarden nur über Schulden finanzieren

Scholz will Ukraine-Milliarden nur über Schulden finanzieren

1 Kanzler Scholz zeigt sich offen für neue Ukraine-Hilfen, aber nur unter einer Bedingung. Foto: Fabian Sommer/dpa

Bekommt die Ukraine noch vor der Bundestagswahl zusätzliche Waffenhilfe in Milliardenhöhe? Der Kanzler macht ein Angebot, das nicht ganz neu ist.









Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will zusätzlichen Waffenlieferungen in die Ukraine für drei Milliarden Euro noch vor der Bundestagswahl nur zustimmen, wenn sie über ein Aussetzen der Schuldenbremse finanziert werden. Die Hilfe sei nur über eine gesonderte Kreditaufnahme möglich, "weil sonst das Geld nicht da ist", sagte er in einem RTL-Interview.