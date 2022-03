Coronavirus in Baden-Württemberg Kretschmann deutet Verzicht auf Corona-Auflagen nach 2. April an

In Baden-Württemberg könnten nach dem 2. April keine weiteren Schutzmaßnahmen in Corona-Hotspots mehr verfügen werden. Dies deutete Ministerpräsident Winfried Kretschmann an. Außerdem erneuerte er seine Kritik an der Ampel-Regierung.