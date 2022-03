Viele Tote in ukrainischer Zivilbevölkerung

1 Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht im Zentrum von Kiew via Smartphone zur ukrainischen Bevölkerung. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Putins Krieg fordert weiterhin Menschenleben - Friedensgespräche liefen bisher ins Leere. Der ukrainische Präsident Selenskij wendet sich über die sozialen Medien an sein Volk und die Weltöffentlichkeit.















Kiew - Bei der Invasion Russlands in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bislang mehr als 100 Zivilisten ums Leben gekommen.

Zudem seien mehr als 300 Unbeteiligte verletzt worden, teilte das Büro der UN-Menschenrechtsbeauftragten Michelle Bachelet in Genf mit. Russland weist den Vorwurf, es greife zivile Einrichtungen an, zurück.

Die russischen Truppenbewegungen gehen derweil weiter. Nach Aussagen von Charkiws Bürgermeister, Ihor Terechow, sprenge das russische Militär bei Charkiw Umspannwerke, wie die Agentur Ukrinform schrieb. Dadurch soll es zu Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung kommen. Die Nachrichtenagentur Unian berichtete, die oberen Stockwerke zweier Hochhäuser seien zerstört worden. Die Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen.

In der Region Sumy im Nordosten des Landes soll es außerdem zu großen Verlusten auf beiden Seiten gekommen sein. Das ukrainische Anti-Korruptions-Portal Antikor schrieb von möglicherweise 70 Toten auf ukrainischer Seite und einer großen Zahl von Opfern auf russischer Seite. Russische Artillerie habe eine Militäreinheit getroffen. Die Angaben ließen sich ebenfalls nicht unabhängig überprüfen. Laut der Agentur Unian will die ukrainische Armee in der Region Sumy rund 100 russische Militärfahrzeuge zerstört haben.

"Das Böse muss sofort gestoppt werden"

Ein russischer Militärkonvoi, der sich auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zubewegt, soll rund 64 Kilometer lang sein. Das zeigen Satellitenbilder, die die Nachrichtenagentur Unian veröffentlichte. Damit sei die Kolonne länger als bisher angenommen. Sie bestehe aus Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen und erstrecke sich vom Flughafen Hostomel im Nordwesten Kiews bis zum Dorf Prybirsk, das zwischen Kiew und Tschernobyl liegt.

Das ukrainische Militär geht davon aus, dass inzwischen auch belarussische Truppen Richtung Ukraine unterwegs sind. "Einige Einheiten der kampfstärksten Formationen der belarussischen Streitkräfte haben begonnen, sich zur Staatsgrenze der Ukraine in Richtung Wolhynien zu bewegen", schrieb der ukrainische Generalstab auf Facebook. Auch diese Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen. Wolhynien ist eine Region im Nordwesten der Ukraine.

"Hier ist die Ukraine. Hier ist Europa. Hier ist das Jahr 2022. Das mit Raketen, Bomben und Artillerie bewaffnete Böse muss sofort gestoppt werden. Wirtschaftlich zerstört. Um zu zeigen, dass die Menschheit sich selbst verteidigen kann", sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft, die er am späten Montagabend auf Facebook und in seinem Telegram-Kanal verbreitete.

Er forderte darin auch den Ausschluss Russlands aus dem UN-Sicherheitsrat. "Ein Staat, der Kriegsverbrechen an Zivilisten begeht, kann nicht Mitglied des UN-Sicherheitsrates sein."

Kein Durchbruch bei Verhandlungen

Die vom belarussischen Außenminister Wladimir Makej eröffneten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine waren am Montag ohne einen Durchbruch zu Ende gegangen - das Treffen an der belarussisch-ukrainischen Grenze dauerte etwa sechs Stunden.

Die Ukraine habe noch nicht das gewünschte Ergebnis erzielt, so Selenskyj. "Russland hat seine Positionen dargelegt, von uns wurden Gegenargumente vorgebracht, um den Krieg zu beenden." Sobald die Delegation wieder in Kiew sei, werde man analysieren und entscheiden, wie es in der zweiten Verhandlungsrunde weitergehen soll.